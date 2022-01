De pont en pont dans la Vienne Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours Catégories d’évènement: Bonneuil-Matours

Architectures souvent méconnues, les ponts jouent pourtant un rôle essentiel dans la vie des hommes. A l’heure où nombre d’entre eux sont en travaux, Brigitte de Larochelambert, autrice du livre « De pont en pont dans la Vienne » aux éditions La Geste, nous fera découvrir les caractéristiques et l’histoire des ponts de la Vienne, dont celles du pont suspendu de Bonneuil-Matours.

Sur inscription. Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans.

