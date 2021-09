Meudon Espace culturel Robert-Doisneau Hauts-de-Seine, Meudon DE PLUS BELLE Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Lucie est guérie, sa maladie est presque un lointain souvenir. Sa famille la pousse à aller de l’avant, vivre, voir du monde… C’est ainsi qu’elle fait la connaissance de Clovis, charmant… charmeur… et terriblement arrogant. Intrigué par sa franchise et sa répartie, Clovis va tout faire pour séduire Lucie. Projection suivie d’un débat. COMEDIE DRAMATIQUE DE ANNE-GAËLLE DAVAL AVEC FLORENCE FORESTI… FRANCE – 2021 – 1H38 Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

