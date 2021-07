Bordeaux Statue Jacques Chaban-Delmas Bordeaux, Gironde De Pey Berland à Michel de Montaigne, vivre et étudier dans le Bordeaux d’alors Statue Jacques Chaban-Delmas Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

### Laissez-vous guider et remontez le temps pour découvrir la vie des « quartiers étudiants » bordelais, de la fin du Moyen Âge à la Renaissance. À travers le paysage et les histoires de quelques quartiers bordelais, nous découvrirons la vie des habitants du Port de Lune, en particulier celle des étudiants, à une période où la ville subit de profondes transformations politiques, sociales et culturelles. Parcours itinérant. **Rdv : statue Jacques Chaban-Delmas, place Bey Berland.**

5€ adulte ; 3€ demandeurs d’emploi, personnes au RSA, étudiants, apprentis (sur présentation d’un justificatif) : gratuit -16 ans. Paiement par chèque ou espèces. 20 places maximum. Réservation obligatoire. Port du masque. Rdv statue Jacques Chaban-Delmas

