La Roche-de-Rame La Roche de Rame,05310 Hautes-Alpes, La Roche-de-Rame + de numérique pour ma boite La Roche de Rame,05310 La Roche-de-Rame Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

La Roche-de-Rame

+ de numérique pour ma boite La Roche de Rame,05310, 27 septembre 2021, La Roche-de-Rame. + de numérique pour ma boite

du lundi 27 septembre au lundi 25 octobre à La Roche de Rame, 05310

Parcrous numerique en 5 dates avec 5 experts du numérique destiné à tout entrepreneur du Pays des Ecrins (ou d’ailleurs suivant places disponibles) souhaitant développer la vente en ligne au sein de son entreprise. **Thèmes abordés :** * Tronc commun : Stratégie, Outils, Réglementation, Attitude commerciale, Image sur le web * Ateliers specifiques : 1-Click and collect, 2-Marketplaces, 3-Sites internet marchands

Gratuit, sur inscription sous réserve de places disponibles

En 2021 je développe la vente en ligne La Roche de Rame,05310 05310, La Roche de Rame La Roche-de-Rame Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-27T09:00:00 2021-09-27T17:00:00;2021-10-04T09:00:00 2021-10-04T17:00:00;2021-10-11T09:00:00 2021-10-11T17:00:00;2021-10-14T09:00:00 2021-10-14T17:00:00;2021-10-25T09:00:00 2021-10-25T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, La Roche-de-Rame Autres Lieu La Roche de Rame,05310 Adresse 05310, La Roche de Rame Ville La Roche-de-Rame lieuville La Roche de Rame,05310 La Roche-de-Rame