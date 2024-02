De Nuit comme de Jour, découvrons la forêt de Chantilly, observons ses étoiles Chantilly, vendredi 26 avril 2024.

Cette animation nature est originale, puisqu’elle vous est proposée en deux temps afin de découvrir deux perceptions de la forêt et du ciel. Vivez en famille cette expérience sensorielle qui commence au crépuscule et se poursuit à la seule lueur des étoiles, dans une ambiance feutrée et mystérieuse.

JOUR 1 De 20h à 22h30

Annie Guide nature, vous donne rendez-vous pour vous faire découvrir quelques animaux, qui se cachent le jour et sont actifs la nuit. Chauve-souris, insectes, amphibiens ou grands mammifères…, apprenez à les connaitre et découvrez leur incroyable capacité d’adaptation à la vie nocturne. Restez discrets, vous aurez peut-être la chance de deviner la silhouette d’un chevreuil dans l’obscurité ou d’entendre le hululement d’une chouette au détour d’un sentier.

Chemin faisant, Jérôme montreur d’étoiles , astronome et membre de l’Association d’astronomie de Senlis Mars60 vous fera lever les yeux au ciel ; il vous apprendra à reconnaitre quelques constellations et à vous repérer dans l’espace. L’occasion également de parler de la pollution lumineuse qui envahit la nuit, source d’importantes perturbations sur la faune, sur la flore, mais aussi pour la préservation du ciel étoilé.

JOUR 2 De 14h à 16h30

Le lendemain, nous nous retrouverons au cœur de la journée pour observer en toute sécurité une autre étoile bien connue de tous, le Soleil !

Nous emprunterons alors les mêmes sentiers, vous redécouvrirez les mêmes paysages, mais dans une ambiance toute autre, qu’il sera parfois difficile de reconnaitre. Peut-être aurons-nous la chance de croiser un chevreuil ou un sanglier, entendus la veille ; d’observer quelques traces et indices de leur passage et de comprendre les différents étages qui composent la forêt… Vous pourrez également admirer le petit patrimoine qui compose la forêt.

A la fin de cette expérience, vous repartirez avec des souvenirs et des étoiles pleins la tête !

Sortie animée par Jérôme MIROUX membre de Mars60 l’Association d’Astronomie de Senlis ; et Annie OCANA guide nature et patrimoine, labélisée VALEURS PARC NATUREL REGIONAL et agréée Qualinat, un réseau de guides nature ayant adhéré à une démarche qualité.

Sortie nature animée par 1 guide nature + 1 astronome sur 2 temps distincts 1 sortie NOCTURNE (à partir de 20h00) + 1 sortie DIURNE (le lendemain à 14h00).

À prévoir

Prévoir des vêtements et chaussures adaptés à la marche et aux conditions climatiques du moment. Les enfants mineurs, restent sous la responsabilité d’un parent ou adulte responsable. 3535 35 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26

fin : 2024-04-27

Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France

