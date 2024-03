De nouvelles formes de narration : quand l’écriture et la photographie font récits Maison Européenne de la Photographie Paris, samedi 6 avril 2024.

Le samedi 06 avril 2024

de 17h00 à 18h00

.Tout public. payant

La discussion sera traduite en simultanée en français.

Réservation obligatoire sur la billetterie en ligne – rubrique événements.

Le billet pour l’événement donne également accès aux expositions.

Dans le cadre de l’exposition « Extérieurs — Annie Ernaux et la Photographie », la MEP propose une rencontre sur les relations entre texte et photographie avec Lou Stoppard, commissaire de l’exposition, Lauren Elkin, écrivaine et traductrice, et Federica Chiocchetti, écrivaine, commissaire d’exposition, éditrice et conférencière.

Cette rencontre sera l’occasion de découvrir les multiples relations entre les écrits d’Annie Ernaux et la photographie. En prenant comme point de départ, le concept de l’exposition qui met en regard les textes de l’ouvrage d’Annie Ernaux Journal du dehors (1993) et le travail de plusieurs photographes, la discussion abordera plus largement les similitudes dans les deux formes d’expression ainsi que les diverses façons dont Annie Ernaux convoque la photographie dans ses ouvrages.

« J’ai cherché à pratiquer une sorte d’écriture photographique du réel où les existences croisées conserveraient leur opacité́ et leur énigme ». – Annie Ernaux

Une signature en public avec la photographe Nadège Fagoo, qui met en lien ses œuvres avec l’ouvrage L’autres filles d’Annie Ernaux (Éditions Light Motiv, 2023), aura lieu après cette rencontre à la librairie de la MEP. Plus d’informations sur la signature.

____________________

Lou Stoppard est une écrivaine et commissaire d’exposition qui vit et travaille à Londres. Elle a écrit pour TheFinancial Times, Aperture, The New York Times et The New Yorker. Ses livres récents comprennent une étude du travail de la photographe britannique Shirley Baker (Mack, 2019), et Pools, une exploration de la natation dans la photographie, (Rizzoli, 2020) et Extérieurs — Annie Ernaux & la Photographie (Mack, 2024) publié en même temps que l’exposition à la MEP.

____________________

Lauren Elkin est une écrivaine et traductrice franco-américaine basée à Londres. Elle est l’auteure de plusieurs livres, dont Art Monsters : Unruly Bodies in Feminist Art, No. 91/92 : Notes on a Parisian Commute et Flâneuse : Women Walk the City. Ses essais ont été publiés dans Granta, London Review of Books, Frieze, Art Review, Harper’s, Aperture, Tate Etc et le New York Times, où elle a dressé le portrait d’artistes comme Cornelia Parker et Sutapa Biswas, et elle a contribué aux catalogues d’artistes comme Sarah Lucas, Lubaina Himid, Vlatka Horvat, Hannah Starkey et Caroline Walker. Elle est également une traductrice primée, qui a récemment traduit le roman inédit de Simone de Beauvoir, Les Inséparables. Ses prochaines traductions comprennent Nom de Constance Debré, des biographies de Louise Bourgeois et de Marie-Laure Bernadec, ainsi que des œuvres de Lola Lafon et de Colombe Schneck. Son prochain livre, un roman intitulé Scaffolding, sera publié par Chatto & Windus en juin 2024.

____________________

Federica Chiocchetti est curatrice, écrivaine, éditrice et spécialiste en histoire de la photographie et de la littérature. Depuis 2022 elle est directrice/conservatrice du Musée des Beaux-Arts Le Locle (MBAL). Son exposition Le plaisir du texte a été distinguée par Vogue.com comme l’une de 10 expositions à ne pas manquer dans le monde en 2023. Fondatrice de la plateforme éditoriale et curatoriale Photocaptionist, elle collabore avec des musées internationaux (Jeu de Paume, FOAM, Fotomuseum Winterthur…). Elle est titulaire d’un doctorat en Histoire de la photographie – Photo-Texts: Critical Intersections in History – à l’Université de Westminster à Londres. Son livre Amore e Piombo (Archive of Modern Conflict) a remporté le Kraszna-Krausz 2015 Best Photography Book Award.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004

Janine Niepce, H.L.M. à Vitry. Une mère et son enfant, 1965