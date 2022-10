De nouvelles activités Jeune public à la Fondation Louis Vuitton Fondation Louis Vuitton, 1 septembre 2022, Paris.

Du jeudi 01 septembre 2022 au vendredi 30 juin 2023 :

Participez aux activités conçues pour le jeune public pour découvrir l’architecture et la création artistique dans une approche récréative et sensible.

Parcours contés, ateliers, événements en famille, applications numériques et ludiques ou mini-activités à réaliser à la maison… découvrez l’offre et les outils dédiés aux enfants pour se familiariser avec le bâtiment de Frank Gehry et ses expositions.

ATELIER « DOMPTER LA PEINTURE »

Tous les samedis et dimanches – 6/10 ans en famille

Tous les jours pendant les vacances scolaires

Durée : 2h30

Dans l’atelier, place à la peinture ! Les enfants s’inspirent des palettes chromatiques, des gestes et techniques des artistes et créent ensemble à l’aide de curieux outils une peinture monumentale reflétant leur propre vision du paysage. Plus d’infos

PARCOURS CONTÉ « IL ÉTAIT UN JARDIN… »

Tous les samedis et dimanches – 3/5 ans en famille

Tous les jours pendant les vacances scolaires

Durée : 1h

Convoquant tour à tour les sens et les émotions, cette promenade joyeuse et contemplative dans l’exposition « Monet – Mitchell » offre aux enfants et aux parents une immersion dans les mondes végétaux et aquatiques des deux artistes. Plus d’infos

PARCOURS MÉDITATIF « À LA RENCONTRE DES PAYSAGES »

Durée : 1h – 5-8 ans en famille

Dès l’ouverture de la Fondation, dans les Galeries paisibles, découvrez en pleine conscience les expositions « Monet – Mitchell ». Ce nouveau parcours mené à deux voix –par une formatrice de méditation et un médiateur culturel de la Fondation– propose aux parents et aux enfants de prendre le temps, d’aborder autrement les œuvres et de créer un lien intime avec elles. Plus d’infos

PARCOURS BÉBÉ

Durée : 45 min – 0-18 mois

Comment faire découvrir l’art à son bébé ? En douceur et par les sens, guidés par un médiateur culturel ! La Fondation ouvre ses portes aux bébés et à leur parent pour un instant intimiste et chaleureux parmi les œuvres immersives de Claude Monet et de Joan Mitchell. Plus d’infos

VACANCES SCOLAIRES

Durant les vacances scolaires, la Fondation propose au public en famille un espace de détente et de convivialité dans l’Auditorium, aménagé pour l’occasion. Avant ou après la visite des expositions, les visiteurs sont invités à prendre le temps autour d’un café ou d’une pause déjeuner sur le pouce dans l’Auditorium avec la proposition de La Cantine du marché avec Picto.

Un espace dédié aux familles est accessible en continu avec la mise à disposition d’une sélection d’albums jeunesse et de coloriages autour de l’univers des expositions. Des rendez-vous sont également proposés toute la journée par nos médiateurs culturels : micro-visites en familles dans les expositions ainsi qu’atelier plastique. Plus d’infos

LE BILLET FAMILLE

Un billet Famille à 32 euros est disponible et valable pour 2 adultes et jusqu’à 4 enfants de moins de 18 ans. Il donne accès à l’ensemble des espaces de la Fondation Louis Vuitton, au Jardin d’Acclimatation ainsi qu’au service de navette électrique.

Fondation Louis Vuitton 8, avenue du Mahatma Gandhi 75008 Paris

Contact : https://www.fondationlouisvuitton.fr/fr/visiter/familles

