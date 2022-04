De nos frères blessés Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Cinéma Le Dunois Beaugency, le jeudi 7 avril à 20:30

1954, Hélène et Fernand tombent amoureux. Avec lui elle part pour Alger, découvre sa beauté et l’attachement que Fernand porte à son pays. Alors que l’Algérie et la France se déchirent, leur vie bascule. L’histoire vraie du combat d’un couple pour la liberté.

1h 35min / Drame De Hélier Cisterne Par Hélier Cisterne , Katell Quillévéré Avec Vincent Lacoste , Vicky Krieps , Jules Langlade Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency Loiret

2022-04-07T20:30:00 2022-04-07T22:00:00

