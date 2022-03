De nos frères blessés Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

De nos frères blessés Cinéma d’Erquy, 2 mai 2022, Erquy. De nos frères blessés

Cinéma d’Erquy, le lundi 2 mai à 20:30

Duree :1h 35min Réalisateur :Hélier Cisterne Interprètes :Vincent Lacoste, Vicky Krieps, Jules Langlade, Marc Brunet, Thomas Ducasse Synopsis : 954, Hélène et Fernand tombent amoureux. Avec lui elle part pour Alger, découvre sa beauté et l’attachement que Fernand porte à son pays. Alors que l’Algérie et la France se déchirent, leur vie bascule. L’histoire vraie du combat d’un couple pour la liberté. drame Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

2022-05-02T20:30:00 2022-05-02T22:00:00

