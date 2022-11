« De nos corps à nos civilisations : le microbiote humain » Dojo Tenshin, 30 novembre 2022, Paris.

Le mercredi 30 novembre 2022

de 19h00 à 20h30

. gratuit

Conférence exceptionnelle de Marc-André Selosse sur le microbiote humain le 30 novembre 2022.

M. Marc-André Selosse est chercheur, enseignant, écrivain et conférencier dans les domaines de la mycologie et de la botanique, sciences consacrées respectivement à l’étude des champignons et des végétaux.

Ses recherches concernent les interactions du vivant, notamment les associations à bénéfices mutuels (symbiose). Il travaille plus spécifiquement sur les mycorhizes, lieu de symbiose entre les champignons du sol et les racines des plantes. Il s’intéresse également aux microbes qui aident les animaux à digérer et qui participent à leur barrière immunitaire.

Il est professeur au Muséum national d’Histoire Naturelle (Paris) et professeur invité aux universités de Gdansk (Pologne) et Kunming (Chine). Il enseigne dans plusieurs grandes écoles (ENS Paris et Lyon). Il participe aussi à la formation des futurs enseignants en biologie-géologie.

Il édite ou co-édite plusieurs revues scientifiques ainsi qu’Espèces, revue de vulgarisation en sciences naturelles. Il s’investit dans la diffusion des connaissances scientifiques auprès du grand public à travers ses livres. Il a en particulier écrit :

– Jamais seul, ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations (Actes Sud, 2017)

– Les Goûts et les couleurs du monde, une histoire naturelle des tanins, de l’écologie à la santé (Actes Sud 2019)

Dojo Tenshin 120 rue des Grands-Champs 75020 Paris

Contact : https://tenshin.org/conference-de-marc-andre-selosse/ 01 43 73 44 71 tenshin.contact@ecole-itsuo-tsuda.org https://www.facebook.com/Dojo.Tenshin.Paris https://www.facebook.com/Dojo.Tenshin.Paris https://framaforms.org/conference-le-301122-le-microbiote-humain-par-marc-andre-selosse-1665992995

