De nos campagnes à nos quartiers, les clés du Défi Précarité Alimentation Parc des Cèdres, 19 septembre 2021, Toulouse.

Parc des Cèdres, le dimanche 19 septembre à 14:00

Dans le cadre de la fête des familles du quartier des Pradettes, le Mouvement pour l’Économie Solidaire et ses partenaires N.A.T.U.R.E.S Pradettes et LE PAVÉ organise un évènement de sensibilisation autour de l’agriculture urbaine et du défi Précarité et Alimentation. Voici les différents ateliers que nous vous proposons avec nos partenaires : * Produire de la campagne à nos quartiers avec Adopte Ma Tomate et Civam BIO * Produire solidairement avec Le Pavé et Cocagne Alimentaire * Conserver l’été pour l’hiver avec Basso Com’potes * Distribuer et consommer responsable avec La Chouette Coop et Sol Violette * Éviter le gaspillage, c’est fun avec Pro Portion * Faire solidarité et citoyenneté avec Secours Populaire, Ressources Solidaires et la régie de quartier Bellefontaine * Se nourrir, une belle aventure avec Belles Gamelles et Les Invisibles * Choisir la résilience alimentaire et la démocratie économique avec le Mouvement pour l’Économie Solidaire et N.A.T.U.R.E.S Pradettes

Participation libre et gratuite (sans inscription nécessaire).

Pour la fête des familles du quartier des Pradettes, nous proposons avec nos partenaires des ateliers autour de l’ESS en lien avec la précarité alimentaire et l’alimentation locale de qualité.

Parc des Cèdres chemin des pradettes 31100 Toulouse Toulouse Ouest Haute-Garonne



2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00