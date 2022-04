De nos bouches à vos oreilles Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

De nos bouches à vos oreilles Bibliothèque Saint-Eloi, 2 juin 2022, Paris. Le jeudi 09 juin 2022

de 15h00 à 16h00

Le jeudi 09 juin 2022

de 14h00 à 14h45

Le jeudi 02 juin 2022

de 15h00 à 16h00

Le jeudi 02 juin 2022

de 14h00 à 14h45

. gratuit

Les élèves du conservatoire du 12ème Paul Dukas viennent raconter des histoires à vos petits, en musique ! Avec l’Atelier Art du conte orchestré par Ralph Nataf. Les élèves du conservatoire du 12eme Paul Dukas reviennent à la bibliothèque avant l’été pour vous conter de belles histoires, et ceci, en musique ! > 2 séances accueillant des scolaires en partenariat avec des établissements du quartier, mais ouvertes à tous-tes les curieux-ses friands de contes ! Jeudis 2 et 9 juin, 2 séances sur inscription : 14h pour les petits (dès 5 ans, grande section de maternelle) 15h pour les plus grands (dès 6 ans, primaire) ! Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

1 : Reuilly – Diderot (Paris) (197m) 215 : Reuilly – Diderot (Paris) (197m)

Contact : 01 53 44 70 30 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

De nos bouches à vos oreilles – Nina Lou-Guerif De nos bouches à vos oreilles – Nina Lou-Guerif

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Saint-Eloi Adresse 23 rue du Colonel Rozanoff Ville Paris lieuville Bibliothèque Saint-Eloi Paris Departement Paris

Bibliothèque Saint-Eloi Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

De nos bouches à vos oreilles Bibliothèque Saint-Eloi 2022-06-02 was last modified: by De nos bouches à vos oreilles Bibliothèque Saint-Eloi Bibliothèque Saint-Eloi 2 juin 2022 Bibliothèque Saint-Eloi Paris Paris

Paris Paris