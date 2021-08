Airvault Musée d'Airvault Airvault, Deux-Sèvres De nombreuses animations vous attendent au musée ! Musée d’Airvault Airvault Catégories d’évènement: Airvault

Deux-Sèvres

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée d'Airvault

### Retrouvez une série d’animations autour de la photographie : exposition, concours de photos et ateliers… Au programme du week-end : – concours photos sur le patrimoine airvaudais. Remise de prix dimanche après-midi. – expo photos avant/après de lieux situés proche du musée. Amusez à retrouver les lieux photographiés au siècle dernier et photographiez-les à votre tour. Vos clichés seront ensuite exposés dans les jardins du musée. – atelier fabrication d’objets d’optique.

Gratuit. Entrée libre.

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:30:00

