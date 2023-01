Micro-aventure 2 jours & 1 nuit “navigateurs en quête d’une nouvelle terre” De Nevoy à Chateauneuf-sur-Loire, 24 juin 2023, Chateauneuf-sur-loire.

Micro-aventure 2 jours & 1 nuit “navigateurs en quête d’une nouvelle terre” 24 juin – 17 septembre De Nevoy à Chateauneuf-sur-Loire

Une micro-aventure de 2 jours et 1 nuit en itinérance et bivouac sur la Loire (40 km) entre Nevoy et Chateauneuf-sur-Loire.

Profitez d’une expérience unique dans le Loiret entre Loire, canaux et forêt d’Orléans avec nos différentes micro-aventures.

Vous trouverez ici des micro-aventures encadré par du personnel qualifié qui vous donnera tous les conseils, les techniques et la sécurité pour réaliser une aventure inédite ! Choisissez votre aventure en fonction de vos envies, entre randonnée, kayak, grimpe d’arbres et course d’orientation, ou tout à la fois !

Une grande partie du matériel est pris en compte dans nos offres (voir la liste sur notre site web).

À partir de 10 ans

8 personnes maximum



BOYER SPORT NATURE