Lectoure La Mouline de Belin Gers, Lectoure De moulin en moulin La Mouline de Belin Lectoure Catégories d’évènement: Gers

Lectoure

De moulin en moulin La Mouline de Belin, 18 septembre 2021, Lectoure. De moulin en moulin

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La Mouline de Belin

**Randonnée pédestre** de 7 km avec le club Lectoure Rando (affilié à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre) et les commentaires historiques et techniques de Michel Salanié, membre de la société archéologique du Gers. Adresse : Départ à 10h, à la Mouline de Belin (Chemin de la Fontaine Saint-Michel, après le cimetière St-Gervais en venant de la ville). Retour prévu vers 12h. Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme 05 62 24 00 00

Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme 05 62 24 00 00

Randonnée pédestre La Mouline de Belin Mouline de Belin Lectoure Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gers, Lectoure Autres Lieu La Mouline de Belin Adresse Mouline de Belin Ville Lectoure lieuville La Mouline de Belin Lectoure