Salle des Fêtes d’Ohis, le vendredi 21 janvier 2022 à 17:00

Création de marques-pages parlants (dessin, machine du FabLab) ; Atelier « Mots doux » (jouons avec les mots) ; Coin lecture ; Jeux divers. Pensez à réserver au 06.32.96.16.75 Partage et Convivialité autour d’e-animations diverses à la Micro-Folie Mobile de Thiérache Salle des Fêtes d’Ohis Rue de l’Église 02500 Ohis Ohis Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T17:00:00 2022-01-21T20:00:00

