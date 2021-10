Paris Le Baiser Salé île de France, Paris De Monk à Shorter, vivez la Nuit Blanche au Baiser Salé !! Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

De Monk à Shorter, vivez la Nuit Blanche au Baiser Salé !! Le Baiser Salé, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 20h30 à 22h

Le samedi 2 octobre 2021

de 19h30 à 21h

Le samedi 2 octobre 2021

de 23h à 0h30

Le samedi 2 octobre 2021

de 22h à 23h30

Le samedi 2 octobre 2021

de 23h59 à 1h30

conso

19h30 & 20h30 Hommage à THELONIOUS MONK 22h00 / 23h00 / 00h00 Spéciale WAYNE SHORTER TISS RODRIGUEZ batterie invite… #NuitBlanche #Entrée Libre 19h30 & 20h30 Hommage à THELONIOUS MONK Simon Chivallon piano, A confirmer cbasse, Gustave Reichert guitare, Tiss Rodriguez batterie Batteur de Catherine Ringer et cofondateur du trio de jazz futuriste Bada-Bada, les soirées organisées par Tiss Rodriguez riment toujours avec musicalité, good vibes et énergie. Quoi de mieux pour une Nuit Blanche !? L’héritage artistique de Thelonious Monk reste l’un des plus originaux et fascinants que le jazz ait laissé. “Monk jouait au piano comme s’il n’en avait jamais vu un auparavant”, a dit de lui l’écrivain anglais Geoff Dyer dans son livre Jazz impro. Un paradoxe plein de vérité, de par son approche à la musique faite d’innocence et de créativité, d’une immersion toujours entière dans un monde intérieur dont il tirait une mystérieuse force. Des chefs-d’œuvre tels que “Round Midnight”, “Monk’s Mood” ou “Pannonica”, fruits de cette extraordinaire créativité sont à découvrir ou redécouvrir lors de cette Nuit Blanche. #EntréeLibre 22h00 / 23h00 / 00h00 Spéciale WAYNE SHORTER Balthazar Naturel sax, Carl-Henri Morisset piano, Samuel F’Hima cbasse, Tiss Rodriguez batterie Batteur de Catherine Ringer et cofondateur du trio de jazz futuriste Bada-Bada, les soirées organisées par Tiss Rodriguez riment toujours avec musicalité, good vibes et énergie. Quoi de mieux pour une Nuit Blanche !? Wayne Shorter fait figure de légende vivante du jazz. Il a marqué son époque en tant que soliste, compositeur, sideman et musicien au sein de très grandes formations aux côtés de Miles Davis, Herbie Hancock ou encore Art Blakey. Pour cette soirée exceptionnelle, Tiss s’entoure de la jeune garde Française, Balthazar Naturel (Etienne Mbappé, Monsieur Mâlâ), Carl-Henri Morisset (Riccardo Del Fra, Pierrick Pédron, Archie Shepp…), Samuel F’Hima (Daïda, Alexis Valet, Clélya Abraham…). #NuitBlanche #EntréeLibre Concerts -> Jazz Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (148m) 4 : Les Halles (309m)

Contact : https://www.lebaisersale.com https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale0142333771 Concerts -> Jazz Nuit Blanche;Les Nuits;Musique

Date complète :

2021-10-02T20:30:00+02:00_2021-10-02T22:00:00+02:00;2021-10-02T19:30:00+02:00_2021-10-02T21:00:00+02:00;2021-10-02T23:00:00+02:00_2021-10-03T00:30:00+02:00;2021-10-02T22:00:00+02:00_2021-10-02T23:30:00+02:00;2021-10-02T23:59:00+02:00_2021-10-03T01:30:00+02:00

CC

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Baiser Salé Adresse 58 rue des Lombards Ville Paris lieuville Le Baiser Salé Paris