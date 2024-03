De mercenaires à rois : la conquête « normande » de l’Italie du Sud et de la Sicile au XIe siècle Cosmopolis Nantes, mercredi 3 avril 2024.

De mercenaires à rois : la conquête « normande » de l’Italie du Sud et de la Sicile au XIe siècle Conférence d’Annick Peters-Custot, Professeure d’Histoire médiévale, Directrice de l’UFR Histoire, Histoire de l’art et Archéologie à l’Université de Nantes Mercredi 3 avril, 18h30 Cosmopolis Entrée libre et gratuite, sous réserve de places disponibles

Par Annick Peters-Custot, Professeure d’Histoire médiévale, Directrice de l’UFR Histoire, Histoire de l’art et Archéologie à l’Université de Nantes

Le grand public français ignore largement un pan de l’histoire de l’Italie du Sud qui a pourtant fort à faire avec la Normandie médiévale, et qui au contraire est bien connue de nos amis italiens : la conquête de l’Italie du Sud et de la Sicile par des chevaliers partis, au XIe siècle, de leur duché natal de Normandie, et la fondation consécutive d’un royaume puissant au coeur de la Méditerranée, et qui porte le nom du lignage qui se plaça progressivement à la tête des opérations : les Hauteville. Partis pour exercer leurs talents guerriers comme mercenaires, en profitant de la mosaïque politique de l’Italie méridionale, riche en promesses de butins, ces chevaliers édifièrent l’une des constructions politiques les plus fascinantes du XIIe siècle, et dans laquelle des souverains issus de familles du Cotentin régnèrent sur des populations chrétiennes, musulmanes et juives, de langues latine, grecque et arabe, en associant leurs talents guerriers aux fastes et à la puissance administratives des grands empires méditerranéens.

