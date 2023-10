Cet évènement est passé De Maria Skłodowska à Marie Curie – Fête de la Science 2023 Statue d’Auguste Comte Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris De Maria Skłodowska à Marie Curie – Fête de la Science 2023 Statue d’Auguste Comte Paris, 15 octobre 2023, Paris. Le dimanche 15 octobre 2023

de 14h30 à 16h30

Le dimanche 15 octobre 2023

de 10h30 à 12h30

.Tout public. gratuit sous condition Groupe limité à 20 participants – visite gratuite sur inscription indispensable De l’étudiante polonaise à Mme Curie dans son laboratoire de la rue Cuvier, visite guidée avec Parcours des sciences De la place de la Sorbonne à la place Jussieu, retour sur la vie

scientifique et personnelle

de Marie Curie. Nous terminerons par la visite exceptionnelle du pavillon

Curie, rue Cuvier, où furent effectués les travaux qui lui valurent son second prix Nobel. Rendez-vous : Place de la Sorbonne 75005 (devant la statue d’Auguste

Comte) – fin : 12 rue Cuvier 75005 – durée : 2 h Statue d’Auguste Comte Place de la Sorbonne 75005 Paris Contact : https://www.parcoursdessciences.fr +33626574312 contact.parcours@laposte.net https://www.facebook.com/parcours.dessciences https://www.facebook.com/parcours.dessciences contact.parcours@laposte.net

