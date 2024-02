​De main de maître… musée des marais salants 44740 Batz sur mer Batz sur mer, vendredi 23 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-23T11:00:00+01:00 – 2024-02-23T11:20:00+01:00

Fin : 2024-03-08T11:00:00+01:00 – 2024-03-08T11:20:00+01:00

**De main de maître…

Zoom exposition temporaire

Mardis 27 février et 5 mars

Vendredis 23 février et 1er, 8 mars

à 11h (durée : 20 min)**

Pour en savoir plus sur les matériaux utilisés par le sculpteur Jean Fréour, un homme compétent en la matière !

Compris dans le billet d’entrée au musée

musée des marais salants 44740 Batz sur mer

