De mai à septembre le ludobus reprend sa tournée d’été! Autre lieu, 2 mai 2022, Genève.

du lundi 2 mai au jeudi 29 septembre à Autre lieu

Au-delà du plaisir et de l’amusement, les ludobus offrent des occasions de découvertes, d’apprentissage et de socialisation pour les enfants qui peuvent jouer en toute sécurité grâce à des plans de protection adaptés. Pendant l’été, **les ludobus rouge et bleu font halte** **dans une vingtaine de parcs et préaux** et mettent à disposition des jeux qui permettent aux petit-e-s et aux grand-e-s de se retrouver autour d’activités ludiques.

Place aux jeux! Revoilà les ludobus dans les parcs et les préaux d’écoles pour de bons moments ludiques partagés.

Autre lieu Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-02T16:00:00 2022-05-02T18:30:00;2022-05-03T16:00:00 2022-05-03T18:30:00;2022-05-04T16:00:00 2022-05-04T18:30:00;2022-05-05T16:00:00 2022-05-05T18:30:00;2022-05-09T16:00:00 2022-05-09T18:30:00;2022-05-10T16:00:00 2022-05-10T18:30:00;2022-05-11T16:00:00 2022-05-11T18:30:00;2022-05-12T16:00:00 2022-05-12T18:30:00;2022-05-16T16:00:00 2022-05-16T18:30:00;2022-05-17T16:00:00 2022-05-17T18:30:00;2022-05-18T16:00:00 2022-05-18T18:30:00;2022-05-19T16:00:00 2022-05-19T18:30:00;2022-05-23T16:00:00 2022-05-23T18:30:00;2022-05-24T16:00:00 2022-05-24T18:30:00;2022-05-25T16:00:00 2022-05-25T18:30:00;2022-05-26T16:00:00 2022-05-26T18:30:00;2022-05-30T16:00:00 2022-05-30T18:30:00;2022-05-31T16:00:00 2022-05-31T18:30:00;2022-06-01T16:00:00 2022-06-01T18:30:00;2022-06-02T16:00:00 2022-06-02T18:30:00;2022-06-06T16:00:00 2022-06-06T18:30:00;2022-06-07T16:00:00 2022-06-07T18:30:00;2022-06-08T16:00:00 2022-06-08T18:30:00;2022-06-09T16:00:00 2022-06-09T18:30:00;2022-06-13T16:00:00 2022-06-13T18:30:00;2022-06-14T16:00:00 2022-06-14T18:30:00;2022-06-15T16:00:00 2022-06-15T18:30:00;2022-06-16T16:00:00 2022-06-16T18:30:00;2022-06-20T16:00:00 2022-06-20T18:30:00;2022-06-21T16:00:00 2022-06-21T18:30:00;2022-06-22T16:00:00 2022-06-22T18:30:00;2022-06-23T16:00:00 2022-06-23T18:30:00;2022-07-04T15:30:00 2022-07-04T19:00:00;2022-07-05T15:30:00 2022-07-05T19:00:00;2022-07-06T15:30:00 2022-07-06T19:00:00;2022-07-07T15:30:00 2022-07-07T19:00:00;2022-07-11T15:30:00 2022-07-11T19:00:00;2022-07-12T15:30:00 2022-07-12T19:00:00;2022-07-13T15:30:00 2022-07-13T19:00:00;2022-07-14T15:30:00 2022-07-14T19:00:00;2022-07-18T15:30:00 2022-07-18T19:00:00;2022-07-19T15:30:00 2022-07-19T19:00:00;2022-07-20T15:30:00 2022-07-20T19:00:00;2022-07-21T15:30:00 2022-07-21T19:00:00;2022-07-25T15:30:00 2022-07-25T19:00:00;2022-07-26T15:30:00 2022-07-26T19:00:00;2022-07-27T15:30:00 2022-07-27T19:00:00;2022-07-28T15:30:00 2022-07-28T19:00:00;2022-08-01T15:30:00 2022-08-01T19:00:00;2022-08-02T15:30:00 2022-08-02T19:00:00;2022-08-03T15:30:00 2022-08-03T19:00:00;2022-08-04T15:30:00 2022-08-04T19:00:00;2022-08-08T15:30:00 2022-08-08T19:00:00;2022-08-09T15:30:00 2022-08-09T19:00:00;2022-08-10T15:30:00 2022-08-10T19:00:00;2022-08-11T15:30:00 2022-08-11T19:00:00;2022-08-15T15:30:00 2022-08-15T19:00:00;2022-08-16T15:30:00 2022-08-16T19:00:00;2022-08-17T15:30:00 2022-08-17T19:00:00;2022-08-18T15:30:00 2022-08-18T19:00:00;2022-08-29T16:00:00 2022-08-29T18:30:00;2022-08-30T16:00:00 2022-08-30T18:30:00;2022-08-31T16:00:00 2022-08-31T18:30:00;2022-09-01T16:00:00 2022-09-01T18:30:00;2022-09-05T16:00:00 2022-09-05T18:30:00;2022-09-06T16:00:00 2022-09-06T18:30:00;2022-09-07T16:00:00 2022-09-07T18:30:00;2022-09-08T16:00:00 2022-09-08T18:30:00;2022-09-12T16:00:00 2022-09-12T18:30:00;2022-09-13T16:00:00 2022-09-13T18:30:00;2022-09-14T16:00:00 2022-09-14T18:30:00;2022-09-15T16:00:00 2022-09-15T18:30:00;2022-09-19T16:00:00 2022-09-19T18:30:00;2022-09-20T16:00:00 2022-09-20T18:30:00;2022-09-21T16:00:00 2022-09-21T18:30:00;2022-09-22T16:00:00 2022-09-22T18:30:00;2022-09-26T16:00:00 2022-09-26T18:30:00;2022-09-27T16:00:00 2022-09-27T18:30:00;2022-09-28T16:00:00 2022-09-28T18:30:00;2022-09-29T16:00:00 2022-09-29T18:30:00