De Lutèce à Marie Curie, balade dans le quartier latin, dimanche 7 avril 2024.

Le dimanche 07 avril 2024

de 14h30 à 16h30

Le mercredi 01 mai 2024

de 14h30 à 16h30

.Public adolescents adultes. payant 16€

Un quartier à (re)découvrir au travers des grands personnages qui l’ont façonné.

Tout le monde connaît le Quartier Latin, mais le connaissez-vous si bien ? Et d’ailleurs qu’appelle-t-on le quartier latin ? Guillaume Le Roux propose ici une immersion dans le quartier latin de la science et des arts mais aussi dans le Paris d’antan puisque des fondations de Lutèce jusqu’à mai 68, le moins qu’on puisse dire est qu’il s’en est passé des choses ici.

Vous commencerez devant l’université de la Sorbonne et vous remonterez la Montagne Sainte-Geneviève jusqu’au Panthéon avant de vous engouffrer dans la Contrescarpe.

Sur la route nous croiserons des hommes et femmes illustres, savants, chercheurs, écrivains, nous évoquerons aussi les relations particulières entre politique et enseignement et enfin nous découvrirons un Paris qui n’est pas toujours si connu qu’on le croit.

Le lieu de rdv sera précisé dés réception de votre commande. Il sera indiqué sur votre billet.

©Val-de-Marne tourisme et loisirs De Lutèce à Marie Curie, balade dans le Quartier Latin