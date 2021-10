De l’usine…au coeur de ville : visite architecturale du site KDI à La Courneuve KDI, 16 octobre 2021, La Courneuve.

De l’usine…au coeur de ville : visite architecturale du site KDI à La Courneuve

KDI, le samedi 16 octobre à 15:00

Le développement de La Courneuve se caractérise par un essor industriel et urbain autour de la gare ferroviaire ouverte en 1886. Cette identité hybride, entre usines et logements, marque l’histoire du centre-ville jusqu’à nos jours. Parmi les sites emblématiques de ce développement industriel se trouve le site de KDI. Initialement Usine Sohier, puis Fonderies et Ateliers Nord-Paris et Hardy-Tortuaux, il s’agit du plus ancien site métallurgique de La Courneuve. Sa fermeture en 2018 est le point de départ d’une vaste opération d’aménagement urbain qui transformera le centre-ville. Cette visite exceptionnelle permettra de découvrir l’histoire du site et les perspectives du futur chantier du centre-ville.

Visite sur inscription

Journées nationales de l’architecture

KDI 7 avenue Victor Hugo, 93120 La Courneuve La Courneuve Centre-Ville Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T15:00:00 2021-10-16T17:00:00