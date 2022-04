De l’usage des plantes souples et solides “panier de récoltes”stage de 2 jours Quarré-les-Tombes, 19 novembre 2022, Quarré-les-Tombes.

De l’usage des plantes souples et solides “panier de récoltes”stage de 2 jours atelier Filipendule 1 rue des lavandières Quarré-les-Tombes

2022-11-19 09:30:00 – 2022-11-20 17:00:00 atelier Filipendule 1 rue des lavandières

Quarré-les-Tombes Yonne

EUR 150 150 Où l’on profite de l’hiver pour s’initier à la vannerie à partir de plantes sauvages

Stage de 2 jours

samedi 19 et dimanche 20 novembre

Identification des espèces végétales utilisables en vannerie, conseils de cueillette, réalisation d’une musette avec la la technique du panier sur arceaux.

Animé par :

Anaïs Boutin (Filipendule) et Chloé Fourcault (Dan de Lion) productrices, cueilleuses et transformatrices de plantes sauvages et cultivées dans le Morvan.

Chloé Fourcault est tisanière à Saint-Agnan (58). Elle cultive des plantes médicinales et cueille dans la Nature de quoi composer de délicieuses tisanes et condiments qui agrémentent à merveille notre quotidien. Elle dispose d’un secret qui enchante le cœur, l’esprit, les yeux et les papilles…car si elle prend soin de ses plantes qu’elle cueille et prépare chaque jour, c’est aussi une manière de prendre directement soin de chacun de nous.

Anaïs Boutin est artisane lainière et productrice de couleurs végétales à Quarré (89). Elle cultive des plantes tinctoriales et les cueille dans la nature pour élaborer des teintures et peintures végétales qu’elle utilise sur de la laine locale ou des fibres végétales (tissu, papier). Elle aime créer avec ce qu’elle trouve à proximité et s’émerveiller de faire de si belles et bonnes choses avec ce que nous offre la nature. Cavalière au long cours, elle affectionne partir plusieurs jours à pied accompagnée de ses équidés pour sillonner routes et chemins du Morvan et d’ailleurs. Elle vit pleinement ce quotidien fait de magie.

Horaires :

De 9 h 30 à 17 h 00

Déjeuner, repas tiré du sac

Tarif et réservation :

150 € les 2 jours

Chèque de 50% à l’ordre de Chloé Fourcault envoyé à: Les Guéniffets 58230 Saint-Agnan

Si le nombre de stagiaires n’est pas suffisant 7 jours avant la date prévue, le stage sera annulé et les acomptes seront restitués.

Hébergements :

Contacter Anaïs Boutin (Filipendule) – 06 60 22 95 43 – filipendule123@gmail.com

Contact :

mail: delusagedesplantes@gmail.com

Chloé Fourcault: 03 86 78 04 91

Où l’on profite de l’hiver pour s’initier à la vannerie à partir de plantes sauvages

Stage de 2 jours

samedi 19 et dimanche 20 novembre

Identification des espèces végétales utilisables en vannerie, conseils de cueillette, réalisation d’une musette avec la la technique du panier sur arceaux.

Animé par :

Anaïs Boutin (Filipendule) et Chloé Fourcault (Dan de Lion) productrices, cueilleuses et transformatrices de plantes sauvages et cultivées dans le Morvan.

Chloé Fourcault est tisanière à Saint-Agnan (58). Elle cultive des plantes médicinales et cueille dans la Nature de quoi composer de délicieuses tisanes et condiments qui agrémentent à merveille notre quotidien. Elle dispose d’un secret qui enchante le cœur, l’esprit, les yeux et les papilles…car si elle prend soin de ses plantes qu’elle cueille et prépare chaque jour, c’est aussi une manière de prendre directement soin de chacun de nous.

Anaïs Boutin est artisane lainière et productrice de couleurs végétales à Quarré (89). Elle cultive des plantes tinctoriales et les cueille dans la nature pour élaborer des teintures et peintures végétales qu’elle utilise sur de la laine locale ou des fibres végétales (tissu, papier). Elle aime créer avec ce qu’elle trouve à proximité et s’émerveiller de faire de si belles et bonnes choses avec ce que nous offre la nature. Cavalière au long cours, elle affectionne partir plusieurs jours à pied accompagnée de ses équidés pour sillonner routes et chemins du Morvan et d’ailleurs. Elle vit pleinement ce quotidien fait de magie.

Horaires :

De 9 h 30 à 17 h 00

Déjeuner, repas tiré du sac

Tarif et réservation :

150 € les 2 jours

Chèque de 50% à l’ordre de Chloé Fourcault envoyé à: Les Guéniffets 58230 Saint-Agnan

Si le nombre de stagiaires n’est pas suffisant 7 jours avant la date prévue, le stage sera annulé et les acomptes seront restitués.

Hébergements :

Contacter Anaïs Boutin (Filipendule) – 06 60 22 95 43 – filipendule123@gmail.com

Contact :

mail: delusagedesplantes@gmail.com

Chloé Fourcault: 03 86 78 04 91

atelier Filipendule 1 rue des lavandières Quarré-les-Tombes

dernière mise à jour : 2022-04-20 par