De l'usage des plantes – Sauvages et Savoureuses Quarré-les-Tombes

Yonne

De l'usage des plantes – Sauvages et Savoureuses Les Lavaults, 1 rue des Lavandières Atelier Filipendule Quarré-les-Tombes

2022-04-30 – 2022-05-01

Quarré-les-Tombes Yonne EUR 150 150 Où l'on apprend à reconnaître des plantes communes, à les cueillir, pour les introduire dans la cuisine du quotidien et s'en régaler. Identification de plantes en chemin et dans le jardin, cueillettes, préparation d'un bon petit repas sauvage en commun, confection d'un mets sucré ou salé à remporter chez soi. delusagedesplantes@gmail.com +33 3 86 78 04 91

