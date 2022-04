De l’usage des plantes “Sauvages et Médicinales” STAGE 1/2 JOURNEE Saint-Agnan Saint-Agnan Catégories d’évènement: Nièvre

2022-07-06 – 2022-07-06

Saint-Agnan Nièvre Saint-Agnan EUR 30 30 Où l’on découvre les vertus des plantes du bord du chemin et comment s’en servir pour soigner les maux de tous les jours. Stage de 3 heures – Dates prévues :

mercredi 6 juillet de 9h30 à 12h30

mercredi 20 juillet de 9h30 à 12h30 Balade botanique, identification de plantes médicinales communes, détails de leurs usages, conseils de cueillette, présentation de quelques recettes médicinales et dégustation de tisanes. Animation:

Chloé Fourcault (Dan de Lion) productrice, cueilleuse et transformatrice de plantes sauvages et cultivées dans le Morvan. Chloé Fourcault est tisanière à Saint-Agnan (58). Elle cultive des plantes médicinales et cueille dans la Nature de quoi composer de délicieuses tisanes et condiments qui agrémentent à merveille notre quotidien. Elle dispose d’un secret qui enchante le cœur, l’esprit, les yeux et les papilles…car si elle prend soin de ses plantes qu’elle cueille et prépare chaque jour, c’est aussi une manière de prendre directement soin de chacun de nous. Balade botanique, identification de plantes médicinales communes, détails de leurs usages, conseils de cueillette, présentation de quelques recettes médicinales et dégustation de tisanes. Infos pratiques :

Lieu :

chez Tisanes Dan de Lion

Chloé Fourcault

Les Gueniffets

58230 Saint Agnan Horaires :

De 9h30 à 12H30 Tarif et réservation :

30 € par personne

Chèque de 50% à l’ordre de Chloé Fourcault envoyé à: Les Guéniffets 58230 Saint Agnan Si le nombre de stagiaires n’est pas suffisant 7 jours avant la date prévue, le stage sera annulé et les acomptes seront restitués. Hébergements :

Contacter Anaïs Boutin (Filipendule) – 06 60 22 95 43 – filipendule123@gmail.com Contact :

mail: delusagedesplantes@gmail.com

