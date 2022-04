De l’usage des plantes – Plastiques et inspirantes Quarré-les-Tombes Quarré-les-Tombes Catégories d’évènement: Quarré-les-Tombes

De l'usage des plantes – Plastiques et inspirantes
Quarré-les-Tombes, 13 juillet 2022
Atelier Filipendule, 1 rue des lavandières – Les Lavaults

Où les plantes deviennent sujets et supports de notre imagination. Présentation de la notion de plantes tinctoriales, expérimentation et réalisation d'impressions sur papier à partir de végétaux collectés, fabrication à partir de nos récoltes de papier, gouaches, crayons…

