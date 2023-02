De l’usage des plantes – Multicolores et nuancées Atelier Filipendule Quarré-les-Tombes Quarré-les-Tombes Catégories d’Évènement: Quarré-les-Tombes

Yonne Quarré-les-Tombes EUR 150 150 Où l’on découvre les pigments végétaux pour teinter et décorer des tissus, de la laine de moutons locaux à partir de plantes sauvages et cultivées. Identification des plantes qui nous entourent, mode de culture, cueillettes, préparation et apprentissage de différentes techniques afin d’égayer vêtements, linge de maison ou encore pour teinter un écheveau de laine. Décors unis ou composés de plantes floues ou détourées, les résultats magiques sont garantis et assurés. filipendule123@gmail.com Atelier Filipendule 1 rue des lavandières, Les Lavaults Quarré-les-Tombes

