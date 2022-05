De l’une à l’hôte – Violaine Schwartz, Victoria Belén et Pierre Baux La Manufacture CDCN Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

De l’une à l’hôte – Violaine Schwartz, Victoria Belén et Pierre Baux La Manufacture CDCN, 9 juin 2022, Bordeaux. De l’une à l’hôte – Violaine Schwartz, Victoria Belén et Pierre Baux

La Manufacture CDCN, le jeudi 9 juin à 20:00

[PLURIDISCIPLINAIRE] ———————- [De l’une à l’hôte](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/de-lune-a-lhote-violaine-schwartzv9-juin-2022/?portfolioCats=18%2C22) ————————————————————————————————————————————— ### Violaine Schwartz, Victoria Belén et Pierre Baux **jeu. 9 juin – 20h / 45 min – tout public** – – – La circassienne Victoria Bélen et la comédienne Violaine Schwartz se rencontrent, s’ajoutent, se cumulent, dans cette pièce d’une grande sobriété où elles évoquent l’hospitalité. À notre époque où l’on craint déjà pour sa place, comment en faire à l’autre ? Entre conférence, références et humour, illustré de gestes, de postures, de pitreries et de symboles graves, De l’une à l’hôte est un bijou d’intelligence et de poésie. Pile le point de rencontre de leurs deux disciplines, de leurs deux parcours. • Avec Victoria Belén, Violaine Schwartz / Texte Violaine Schwartz ainsi que des extraits de Tout autour. Une œuvre commune du PEROU (Pôle d’exploration des ressources urbaines) / Collaboration artistique Pierre Baux / Son Emmanuel Baux / Structure chaise Antoine Peccard / Remerciements à Sébastien Thiéry et toute l’équipe du PEROU • En coréalisation avec le festival Chahuts – arts de la parole et espace public – – – La Manufacture CDCN (226 bd Albert 1er, 33800 Bordeaux)

tarif plein 12€ — tarif réduit 10€ — tarif jeune 8€ — tarif groupe 8€ — Carte Manuf’ 10€ — Carte Manuf réduit 8€

À notre époque où l’on craint déjà pour sa place, comment en faire à l’autre ? La Manufacture CDCN 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Bordeaux Saint-Jean Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-09T20:00:00 2022-06-09T20:45:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu La Manufacture CDCN Adresse 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Ville Bordeaux lieuville La Manufacture CDCN Bordeaux Departement Gironde

La Manufacture CDCN Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

De l’une à l’hôte – Violaine Schwartz, Victoria Belén et Pierre Baux La Manufacture CDCN 2022-06-09 was last modified: by De l’une à l’hôte – Violaine Schwartz, Victoria Belén et Pierre Baux La Manufacture CDCN La Manufacture CDCN 9 juin 2022 bordeaux La Manufacture - CDCN Bordeaux

Bordeaux Gironde