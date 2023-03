De l’une à l’hôte ATELIER DU PLATEAU, 17 mai 2023, PARIS.

Hôte, du latin hospitem : Terme polysémique désignant aussi bien une personne qui accueille gracieusement quelqu’un chez elle et lui donne l’hospitalité, qu’une personne qui est reçue chez quelqu’un et à qui l’on donne l’hospitalité. Dans cette Europe-forteresse où l’Autre est devenu avant tout un danger dont il faut se protéger, qu’en est-il de l’hospitalité? ? Accompagnée de Victoria Belén, Violaine Schwartz se lance dans une conférence sur l’hospitalité et sa mise en péril, tout en luttant pour s’asseoir sur l’unique chaise de la scène. Croisant leur pratique et leur mémoire, l’espagnol et le français, l’acrobatie et la littérature, elles oscillent entre hôte et hôtesse, conférencière à quatre mains et employée de la préfecture pour mettre en corps et en mots l’acte d’accueillir l’Autre. Une production CDN Besançon Franche-Comté – Textes : Violaine Schwartz – Collaboration artistique : Pierre Baux – Créateur sonore : Emmanuel Baux – Reprise structure chaise : Antoine Peccard De l’une à l’hôte

ATELIER DU PLATEAU PARIS 5, rue du Plateau Paris

