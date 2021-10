Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église Manche, Sainte-Mère-Église De l’osier dans mon jardin : fête de la vannerie et du potager Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église Catégories d’évènement: Manche

Sainte-Mère-Église

De l’osier dans mon jardin : fête de la vannerie et du potager Sainte-Mère-Église, 23 octobre 2021, Sainte-Mère-Église. De l’osier dans mon jardin : fête de la vannerie et du potager 2021-10-23 – 2021-10-24 Ferme-musée du Cotentin 1 chemin de Beauvais

Sainte-Mère-Église Manche Animation pour toute la famille avec démonstrations et initiations à la vannerie, vide-jardin, dégustations…

Entrée 3.50€/ adulte ; 1€/ enfant. Animation pour toute la famille avec démonstrations et initiations à la vannerie, vide-jardin, dégustations…

Entrée 3.50€/ adulte ; 1€/ enfant. musee.sainte-mere@manche.fr +33 2 33 95 40 20 https://www.manche.fr/patrimoine/ferme-musee-cotentin-sommaireAnim-N.aspx Animation pour toute la famille avec démonstrations et initiations à la vannerie, vide-jardin, dégustations…

Entrée 3.50€/ adulte ; 1€/ enfant. dernière mise à jour : 2021-09-29 par Réseau Sites et Musées

Détails Catégories d’évènement: Manche, Sainte-Mère-Église Autres Lieu Sainte-Mère-Église Adresse Ferme-musée du Cotentin 1 chemin de Beauvais Ville Sainte-Mère-Église