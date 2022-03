DE L’ORIGINE DU MONDE – LA PAROLE DES HOMMES – RESURGENCE Lodève, 2 avril 2022, Lodève.

DE L’ORIGINE DU MONDE – LA PAROLE DES HOMMES – RESURGENCE Lodève

2022-04-02 21:00:00 21:00:00 – 2022-04-02 22:00:00 22:00:00

Lodève Hérault Lodève

EUR 0 0 > Cette année c’est la parole aux hommes. Papas, pas papas, tous concernés !

En mars 2020, pendant le Grand Confinement, Raphaëlle était enceinte et elle a confiné tout le printemps avec son amie et collègue de travail Charlotte, elle-même déjà mère de 2 enfants.

De grandes discussions quotidiennes sur ces questions de parentalité, elles se sont dit “fuck off, occupons-nous de ce qui nous intéresse là tout de suite, écrivons un spectacle de circonstance et jouons dans des jardins”.

S’en est suivi la naissance d’un 1er épisode sur la maternité construit à partir de témoignages de femmes. Raphaëlle n’étant plus enceinte, la recherche se poursuit cette année autour de la parole des hommes, avec De l’origine du monde, épisode 2, et plus tard (en 2023) les paroles des enfants…

resurgence@lodevoisetlarzac.fr +33 4 67 44 24 60 https://www.festival-resurgence.fr/telecharger-le-programme-de-la-saison

CIE ATELIER JUXTAPOZ

Lodève

