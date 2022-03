DE L’ORDINAIRE À L’IMAGINAIRE Cabrières, 9 avril 2022, Cabrières.

DE L’ORDINAIRE À L’IMAGINAIRE Cabrières

2022-04-09 – 2022-07-08

Cabrières Hérault Cabrières

Photographies de Terry, Serge & Pierre.

Chacun ses peurs, ses angoisses. Chacun ses rêves, ses envies, ses espoirs. Et tous cherchent à le crier au monde, que ce soit par l’écriture, la musique, la peinture et… la photographie. Voici l’appel de Terry, Serge et Pierre.

Proposé par le club photo Objectif Image Montpellier

Visible du lundi au samedi de 9h à 12h et 14h à 18h, les dimanche et jours fériés de 10h à 12h et de 15h à 18h

Entrée libre

contact@estabel.fr https://www.estabel.fr/

Cabrières

