Cinéma Le Rexy, le samedi 25 janvier 2020 à 17:00

**Opéra de W. A. Mozart, mis en scène par Lydia Steier /2h45** **avec Matthias Goerne, Mauro Peter, Albina Shagimuratova** La jeune metteure en scène américaine Lydia Steier propose une nouvelle version du chef-d’œuvre intemporel de Mozart. Elle créé un nouveau personnage, celui du narrateur qui raconte l’histoire de l’opéra comme un grand-père lit un conte de fée à ses petits-enfants. Cette astuce de mise en scène combinée aux gigantesques décors mobiles qui occupent toute la scène apporte un nouveau regard sur l’opéra magique de Mozart. _**Du thé, café et gâteaux vous seront offert à l’entracte.**_

Adultes : 12€ ; -18 ans : 8€

Projection d’un opéra enregistré pendant le festival d’Art Lyrique de Salsbourg le 14 novembre 2019 Cinéma Le Rexy 9 rue de l’Abbaye 14170 Saint Pierre en Auge Saint-Pierre-en-Auge Calvados

2020-01-25T17:00:00 2020-01-25T20:00:00

