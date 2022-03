De l’ombre à la lumière Médiathèque Dangé-Saint-Romain Catégories d’évènement: Dangé-Saint-Romain

Vienne

De l’ombre à la lumière Médiathèque, 14 mai 2022, Dangé-Saint-Romain. De l’ombre à la lumière

Médiathèque, le samedi 14 mai à 10:00

Les œuvres de l’exposition « De l’ombre à la lumière » n’auront plus de secret pour vous grâce à l’accompagnement de la médiatrice culturelle du Centre d’Art contemporain et de l’Artothèque de Grand Châtellerault. Venez décrypter le travail artistique et les techniques utilisées par chaque artiste pour manier l’ombre et la lumière. Tout public.

Entrée libre.

Médiation autour de l’exposition Médiathèque Place René Monory 86220 Dangé-Saint-Romain Dangé-Saint-Romain Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dangé-Saint-Romain, Vienne Autres Lieu Médiathèque Adresse Place René Monory 86220 Dangé-Saint-Romain Ville Dangé-Saint-Romain lieuville Médiathèque Dangé-Saint-Romain Departement Vienne

Médiathèque Dangé-Saint-Romain Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dange-saint-romain/

De l’ombre à la lumière Médiathèque 2022-05-14 was last modified: by De l’ombre à la lumière Médiathèque Médiathèque 14 mai 2022 Dangé-Saint-Romain Médiathèque Dangé-Saint-Romain

Dangé-Saint-Romain Vienne