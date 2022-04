De l’œuf au chocolat

26 avril 2022

2022-04-26 – 2022-04-26 EUR 6 6 Les oiseaux étourdis du museum ont perdu leurs œufs ! Et pas n’importe lesquels : ceux qui étaient spécialement décorés pour Pâques ! A toi de les retrouver ! Panier de Pâques et récompense gourmande à la clef ! Les oiseaux étourdis du museum ont perdu leurs œufs ! Et pas n’importe lesquels : ceux qui étaient spécialement décorés pour Pâques ! A toi de les retrouver ! Panier de Pâques et récompense gourmande à la clef ! dernière mise à jour : 2022-04-15 par

