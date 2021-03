Paris Ferme de Paris Paris De l’œuf à la poule Ferme de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

De l'œuf à la poule Ferme de Paris, 7 avril 2021

de 14h30 à 15h

gratuit

Bien-être animal Pour garantir l’espace nécessaire par individu au poulailler selon les normes de l’agriculture biologique, le.a fermier.ère, met en couveuse les œufs afin de réguler la population. Nous vous montrerons comment se déroule ce processus ainsi que le cycle d’un œuf. Rendez-vous sur Facebook le mercredi 7 avril de 14h30 à 15h00. Pas besoin d’avoir de compte pour visualiser. Animations -> Autre animation Ferme de Paris 75000 Paris 75012 Contact : https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ Animations -> Autre animation Étudiants;Urbain;Gourmand;Insolite;Ados;En famille;Enfants

