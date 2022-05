De l’objet à l’image, regards croisés sur les « collections » d’oiseaux Château de Fontainebleau – Quartier Henri IV – Grande Salle Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Château de Fontainebleau – Quartier Henri IV – Grande Salle, le vendredi 3 juin à 14:00

Château de Fontainebleau – Quartier Henri IV – Grande Salle, le vendredi 3 juin à 14:00

L’oiseau, source d’inspiration majeure pour les artistes, abonde aussi en tant qu’objet et sous forme d’images dans les collections occidentales. Quel rôle ont joué les oiseaux, vivants, naturalisés ou « imagés », dans l’histoire du goût et du collectionnisme ? Dans quelle mesure les peintures d’oiseaux constituent-elles aussi des collections ornithologiques ? Cette table ronde proposera de réfléchir dans la durée, entre XVIe et XIXe siècles, aux différentes formes, techniques et modalités d’accumulation de ces représentations aviaires, étudiées dans leurs multiples dimensions. _ Château de Fontainebleau – Quartier Henri IV – Grande Salle Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau Seine-et-Marne

