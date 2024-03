De l’Italie à la Croatie-Croq’Vacances Auberge Generator Lido, lundi 8 juillet 2024.

De l’Italie à la Croatie-Croq’Vacances dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 8 – 19 juillet Auberge Generator 1459 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-08T08:00:00+02:00 – 2024-07-08T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-19T00:00:00+02:00 – 2024-07-19T23:59:00+02:00

Bienvenue à bord de cette aventure qui te mènera au coeur de l’Italie, de la Slovénie et de la Croatie. Prépare-toi pour des vacances riches en découvertes, en paysages grandioses et en expériences inoubliables !

Ton séjour commence dans la splendide Venise, la ville des canaux. Tu exploreras la majestueuse Place St-Marc, tu traverseras le légendaire Pont du Rialto et tu plongeras dans les coulisses du Palais des Doges. Une excursion à Burano et Lido t’offrira des vues à couper le souffle et une immersion totale dans la magie vénitienne. Le Parc Aquatique Caribe Bay t’entraînera dans une journée d’éclats de rire, de jeux aquatiques et de détente au coeur de cette ville unique.

Puis nous nous dirigerons vers la Slovénie, avec la visite de Portoroz, une perle en bord de mer, suivie de la charmante capitale Ljubljana, riche en traditions et en créativité culturelle. L’aventure continue avec un voyage en train à travers les Grottes de Postojna, révélant un monde souterrain mystérieux. Une journée à Trieste, ancienne rivale de Venise, te plongera dans ses trésors d’histoire et d’art, imprégnés par les cultures de l’Europe centrale. Une destination atypique à ne pas manquer.

Enfin, direction la Croatie : Zadar, Split et le Parc National de Krka. Tu découvriras Zadar, une ville au charme exceptionnel, et Split, baignée dans un environnement spectaculaire. L’apothéose t’attend au Parc National de Krka, où des cascades époustouflantes te laisseront sans voix. Une journée bien remplie qui promet des moments de pur émerveillement. Prépare-toi à des moments d’évasion et d’amusement avec des grands jeux et des veillées organisés par l’équipe d’animation ultra motivée. Des souvenirs inoubliables en perspective !

Alors, fais ta valise et embarque pour cette itinérance insolite à travers l’Italie, la Slovénie et la Croatie. Des aventures passionnantes, des découvertes culturelles et des moments de détente t’attendent pour des vacances qui resteront gravées dans ta mémoire !

Auberge Generator fondamenta zitelle 86 30133 venise Lido 30133 Venezia-Murano-Burano Venise Vénétie

Croq’ Vacances