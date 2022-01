De l’inspiration à la maîtrise du geste Courcoué, 28 mars 2022, Courcoué.

De l’inspiration à la maîtrise du geste Courcoué

2022-03-28 14:00:00 – 2022-04-03 19:00:00

Installée à Courcoué depuis 2017, Catherine Letellier-Gorget se passionne pour le processus de la transformation de la boule d’argile jusqu’à l’objet fini.

Dans le cadre de la 16ème édition des Journées Européennes des Métiers d’Art, la Poterie du Refuge proposera une exposition mêlant dessins préparatoires et céramiques. Vous pourrez échanger avec la céramiste sur ses techniques de fabrication et voir des pièces uniques ou petites séries d’objets de décoration pour la maison et le jardin : vases, brûle-parfums, bols, services à thé, bars à oiseaux et diffuseurs d’eau (ollas). L’exposition se tiendra à la fois dans le jardin et dans l’ancienne écurie réaménagée (5 personnes maximum).

catletgo@hotmail.fr +33 6 15 48 01 49 https://www.poteriedurefuge.fr/

