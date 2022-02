De l’innovation à l’industrialisation en AgTech : Quels sont les enjeux auxquels font face les startups et les territoires aujourd’hui ? Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

3 mars 2022

Paris Expo Porte de Versailles, le jeudi 3 mars à 16:00

Exploration des enjeux financiers et territoriaux liés à l’industrialisation de startup Agtech à travers le témoignage d’Axioma et d’Agriloops. D’un côté, pour passer de l’innovation à l’industrialisation, il est nécessaire de trouver de nouvelles solutions de financement. De l’autre côté, l’Etat français est en quête de ré-industrialisation pour redynamiser son territoire, apporter de nouveaux emplois stables et durables, relocaliser la production et assurer sa souveraineté. Comment soutenir ces nouveaux modèles ? Quel est le rôle de l’Etat ? Quels sont les outils existants ? A quels enjeux répondent ces nouveaux modèles ? L’objectif de cette conférence sera de répondre à toutes ces questions et à toutes vos questions !

Conférence entre Agriloops et Axioma sur les nouveaux enjeux de l’industrialisation en agriculture. Entre les paradoxes auxquels font face les startups et les leviers qu’elles peuvent actionner. Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

2022-03-03T16:00:00 2022-03-03T16:55:00

De l'innovation à l'industrialisation en AgTech : Quels sont les enjeux auxquels font face les startups et les territoires aujourd'hui ? Paris Expo Porte de Versailles 2022-03-03

