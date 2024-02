De l’infini au trop plein Quand le streaming transforme nos écoutes Hangar 106 Rouen, jeudi 22 février 2024.

De l’infini au trop plein Quand le streaming transforme nos écoutes Hangar 106 Rouen Seine-Maritime

CONFÉRENCE DE SOFIAN FANEN

Depuis la fin des années 2010, les plateformes de streaming se sont imposées comme le lieu de l’écoute musicale sans limite. De leurs débuts hésitants jusqu’à l’ère de la playlist, elles ont créé un nouveau monde où la musique circule plus facilement que jamais et libére la création du monde entier. Mais elles posent aussi beaucoup de questions aujourd’hui Quelle est la stratégie de leurs recommandations algorithmiques ? Ces plateformes sont-elles au service de l’auditeur ou des grands acteurs de la musique ? Comment se préparent-elles à la révolution de l’intelligence artificielle qui a déjà commencé dans la musique ?

Sophian Fanen est journaliste musical et cofondateur du média en ligne Les Jours. Il écrit sur la musique à 360 degrés, aussi bien sur son actualité artistique que sur les mutations numériques que le secteur traverse depuis deux décennies. Il est l’auteur de l’ouvrage Boulevard du stream (Castor astral, 2017) et du documentaire Comment le streaming a mangé la musique (Arte/Morgane Production, 2023).

Gratuit sur réservation

CONFÉRENCE DE SOFIAN FANEN

Depuis la fin des années 2010, les plateformes de streaming se sont imposées comme le lieu de l’écoute musicale sans limite. De leurs débuts hésitants jusqu’à l’ère de la playlist, elles ont créé un nouveau monde où la musique circule plus facilement que jamais et libére la création du monde entier. Mais elles posent aussi beaucoup de questions aujourd’hui Quelle est la stratégie de leurs recommandations algorithmiques ? Ces plateformes sont-elles au service de l’auditeur ou des grands acteurs de la musique ? Comment se préparent-elles à la révolution de l’intelligence artificielle qui a déjà commencé dans la musique ?

Sophian Fanen est journaliste musical et cofondateur du média en ligne Les Jours. Il écrit sur la musique à 360 degrés, aussi bien sur son actualité artistique que sur les mutations numériques que le secteur traverse depuis deux décennies. Il est l’auteur de l’ouvrage Boulevard du stream (Castor astral, 2017) et du documentaire Comment le streaming a mangé la musique (Arte/Morgane Production, 2023).

Gratuit sur réservation .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 19:00:00

fin : 2024-02-22

Hangar 106 106 Allée François Mitterrand

Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie info@le106.com

L’événement De l’infini au trop plein Quand le streaming transforme nos écoutes Rouen a été mis à jour le 2024-02-07 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES