Évry-Courcouronnes Université d'Évry - UFR SHS Essonne, Évry-Courcouronnes De l’image à la parole, de la parole à l’image Université d’Évry – UFR SHS Évry-Courcouronnes Catégories d’évènement: Essonne

Évry-Courcouronnes

De l’image à la parole, de la parole à l’image Université d’Évry – UFR SHS, 13 décembre 2021, Évry-Courcouronnes. De l’image à la parole, de la parole à l’image

du lundi 13 décembre au mardi 14 décembre à Université d’Évry – UFR SHS

Technique popularisée dans les années 1960, l’entretien à base de photographies – « photo-elicitation interview» – a depuis essaimé dans différentes disciplines, via des formes de plus en plus diversifiées telles que la vidéo-elicitation ou l’auto-confrontation, héritée en partie du cinéma ethnologique. * Quelles recherches sont actuellement menées avec ce type d’approches, pour quels résultats, mais aussi quelles limites ? * Quels films sont ainsi produits, pour quelles réceptions, quel impact sur les témoins qui participent à ces œuvres ? * Comment aller de l’image, fixe, ou animée, à la parole, et quelles images sont alors produites en retour par ces méthodologiques d’enquête ? « Elicitation interview » et auto-confrontation en sciences sociales : outils, films, témoins. Université d’Évry – UFR SHS 2 rue Facteur Cheval – Evry-Courcouronnes Évry-Courcouronnes Évry Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-13T09:00:00 2021-12-13T17:30:00;2021-12-14T09:00:00 2021-12-14T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Évry-Courcouronnes Autres Lieu Université d'Évry - UFR SHS Adresse 2 rue Facteur Cheval - Evry-Courcouronnes Ville Évry-Courcouronnes lieuville Université d'Évry - UFR SHS Évry-Courcouronnes