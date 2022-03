De l’idée à la création d’activité – atelier – rencontre Médiathèque Marguerite Duras, 17 mai 2022, Paris.

Atelier participatif et rencontre avec Raffaella Toncelli, auteure du livre “De l’idée à la création d’activité”

Le temps d’un atelier, Raffaella Toncelli viendra échanger sur le thème de la création d’une activité indépendante, sur la micro-entreprise ou encore sur le statut d’entrepreneur-salarié.

Quelles sont les questions qu’on se pose et que l’on doit se poser quand on a une passion, une idée, et qu’on veut la transformer en une activité économique rentable ? Quels sont les pièges à éviter et les bonnes pratiques à adopter ? Y a-t-il des étapes, un parcours de création à suivre obligatoirement ? Des astuces pour arriver à s’organiser et à bien gérer les contraintes de temps et de vie personnelle ? Cette rencontre sera l’occasion d’aborder ces questions, ainsi que toutes celles que se poseront les participants.

De formation scientifique (master 2 en mathématiques et doctorat en sciences), Raffaella Toncelli s’intéresse depuis de nombreuses années à l’accompagnement à la création d’activités et d’entreprises, surtout dans le champ de l’économie sociale et solidaire. Elle est formatrice et consultante spécialisée dans la communication et le marketing digital, et a travaillé pendant plus de six ans dans la coopérative d’activité et d’emploi Coopaname, en qualité de responsable de l’antenne 93 de la coopérative.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet Paris 75020

