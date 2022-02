De l’Homo Faber à l’Homo Poeticus Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Ateliers, lectures, conférences pour marier joyeusement sciences et poésie. Pour cette seconde édition du festival poétique des éditions Phloème, vous retrouverez trois jours durant la création et la poésie au sein du Muséum d’Histoire Naturelle de la ville du Havre sous la forme d’ateliers, de conférences, de masterclass, de projections, de lectures et de spectacles. Un cheminement d’ateliers allant de l’exploration des sens à l’exploration du monde en passant par l’exploration de la pensée rythmeront ces journées. Programme définitif en cours d’élaboration. Date : Du mercredi 2 mars au samedi 5 mars.

Gratuit ou 3€ pour les ateliers

