Nantes Mémorial de l'Abolition de l'Esclavage Loire-Atlantique, Nantes De l’histoire à la mémoire, la traite des noirs et l’esclavage à Nantes Mémorial de l’Abolition de l’Esclavage Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

De l’histoire à la mémoire, la traite des noirs et l’esclavage à Nantes Mémorial de l’Abolition de l’Esclavage, 11 septembre 2021, Nantes. 2021-09-11

Horaire : 15:00 16:30

Gratuit : non Tarif unique : 8€ Accessible au Pass culture (18 ans) Réservation sur : www.lelapinblanc.org Tout public à partir de 8 ans Une visite contée sur le thème de la traite atlantique organisée en partenariat avec le Château des Ducs de Bretagne. Du 17e au 19e siècle, la Traite des Noirs occupe une place déterminante dans le commerce nantais et contribue à enrichir la ville. Thierno Diallo, conteur, et Marie Baranger, médiatrice du Château, tissent ensemble un parcours où se mêlent le passé négrier nantais et des récits de lutte et de résistance. Un voyage à travers les siècles pour surtout ne pas oublier ! Le parcours commencera au Mémorial de l’Abolition de l’Esclavage, traversera les quartiers et monuments nantais en lien avec le passé de la ville et se terminera dans la Cour du Château des Ducs de Bretagne, près des œuvres de Romuald Hazoumè, artiste béninois. Rendez-vous au Mémorial de l’Abolition de l’Esclavage Mémorial de l’Abolition de l’Esclavage adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 08 11 46 46 44 http://memorial.nantes.fr contact@chateaunantes.fr https://www.lelapinblanc.org/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Mémorial de l'Abolition de l'Esclavage Adresse Quai de la Fosse Ville Nantes Age maximum Tout public à partir de 8 ans lieuville Mémorial de l'Abolition de l'Esclavage Nantes