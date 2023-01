De l’herbier médiéval à l’herbier contemporain : l’exemple de la rose Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Valérie Gontero-Lauze, est maître de conférences de langue et littérature du Moyen Age, Aix-Marseille Université, CIELAM et Isabelle Chanaron, est responsable des collections botaniques du Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence

Héritage de l’encyclopédisme antique, l’herbier médiéval décrit précisément les vertus et les usages de la rose en médecine. À partir du XVIIe siècle, le texte disparaît presque pour laisser la place aux spécimens séchés permettant une meilleure connaissance des variétés de rose. A l’heure actuelle, l’herbier reste la trace unique de variétés perdues et permet grâce au séquençage de l’ADN d’effectuer des recherches sur l’origine de la rose et sur ses particularités( couleur, parfum). Le Muséum d’Histoire Naturelle vous propose une conférence animée Par Valérie Gontero-Lauze et Isabelle Chanaron, salle Gassendi contact_museum@mairie-aixenprovence.fr +33 4 88 71 81 81 https://www.aixenprovence.fr/Museum-d-histoire-naturelle-1039 Parc Saint Mitre 166 Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence

