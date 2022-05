DE L’EXPLOITATION MINIERE A LA RECONQUETE DE LA NATURE, 26 juin 2022, .

DE L’EXPLOITATION MINIERE A LA RECONQUETE DE LA NATURE

2022-06-26 – 2022-06-26

Venez découvrir l’histoire minière d’Estevelles, en suivant le chemin du mineur de la cité au carreau de fosse puis jusqu’au terril. Du haut du terril une vue à 360° s’offre à vous sur les paysages du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais inscrit sur la célèbre liste du patrimoine mondial de l’UNESCO !

Le terril d’Estevelles, Espace Naturel Sensible du Département du Pas-de-Calais, accueille une flore et une faune diversifiées et fait l’objet d’un projet unique de reconversion entre nature et culture.

Cette sortie vous est proposée par notre réseau de Guides Nature et Patrimoine Volontaires*.

*Guides Nature et Patrimoine Volontaires en action ! Après une formation alternant connaissance du territoire et techniques d’animation, les Guides Nature et Patrimoine Volontaires du CPIE Chaîne des Terrils vous invitent à venir partager les richesses de notre Bassin minier.

Venez découvrir l’histoire minière d’Estevelles, en suivant le chemin du mineur de la cité au carreau de fosse puis jusqu’au terril. Du haut du terril une vue à 360° s’offre à vous sur les paysages du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais inscrit sur la célèbre liste du patrimoine mondial de l’UNESCO !

Le terril d’Estevelles, Espace Naturel Sensible du Département du Pas-de-Calais, accueille une flore et une faune diversifiées et fait l’objet d’un projet unique de reconversion entre nature et culture.

Cette sortie vous est proposée par notre réseau de Guides Nature et Patrimoine Volontaires*.

*Guides Nature et Patrimoine Volontaires en action ! Après une formation alternant connaissance du territoire et techniques d’animation, les Guides Nature et Patrimoine Volontaires du CPIE Chaîne des Terrils vous invitent à venir partager les richesses de notre Bassin minier.

dernière mise à jour : 2022-04-06 par