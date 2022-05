De l’espace d’exposition à celui de la tuerie Château de Fontainebleau – Quartier Henri IV – Grande Salle Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

De l'espace d'exposition à celui de la tuerie

Château de Fontainebleau – Quartier Henri IV – Grande Salle, le samedi 4 juin

Au départ, un pari : celui d’interpréter un dessin de Guiseppe Maria Crespi, figurant une Tuerie animale (vers 1690), par l’analyse d’une performance de Gloria Friedmann intitulée Les recyclés (1994). Thème d’actualité dans les années 1990, la relation homme/animal à viande l’est aussi aujourd’hui mais présente des questionnements et des enjeux différents qui peuvent s’avérer anachroniques pour certains. En trente ans, des changements comportementaux et alimentaires se sont imposés. Avoir conscience de ce présent anachronique, c’est, en partie, échapper au piège qu’il représente. _ Château de Fontainebleau – Quartier Henri IV – Grande Salle Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau Seine-et-Marne

