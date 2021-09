Bordeaux Entrepôt Lainé - CAPC,musée d'art contemporain de Bordeaux Bordeaux, Gironde De l’Entrepôt réel des denrées coloniales au Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Entrepôt Lainé – CAPC,musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Ancien entrepôt réel des denrées coloniales bâti en 1824, sous la direction de l’ingénieur Claude Deschamps, cet imposant bâtiment situé dans le quartier des Chartrons, à proximité des quais de Garonne va connaître des mutations successives jusqu’en 1990. La visite permet d’appréhender son intérêt patrimonial, économique et culturel, depuis le contexte particulier du début du XIXe siècle bordelais jusqu’à sa reconversion en lieu d’expression artistique dans les années 60. Découvrez toute la programmation du Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux pour ces Journées européennes du patrimoine, [cliquez ici](http://www.capc-bordeaux.fr/programme/journees-europeennes-du-patrimoine-2021)

Entrée libre. Se présenter à l’accueil du musée 5 minutes avant le début de la visite.

Situé dans le quartier des Chartrons, l’Entrepôt Lainé abrite le Capc depuis plus de quarante ans. Découvrez ce patrimoine exceptionnel, à travers son histoire et son architecture. Entrepôt Lainé – CAPC,musée d’art contemporain de Bordeaux 7 rue Ferrère, 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde

2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T12:30:00

